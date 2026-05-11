El Distinguished Gentleman's Ride se celebra este domingo en Albacete con salida desde la Puerta de Hierros de la Feria

Presentación de la tercera edición del Distinguished Gentleman's Ride - AYTO ALBACETE

ALBACETE 11 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado la tercera edición del Distinguished Gentleman's Ride Albacete, el evento internacional solidario que volverá a celebrarse en la ciudad el próximo 17 de mayo y que unirá elegancia, motociclismo clásico, participación ciudadana y concienciación social en torno a la salud masculina.

El Distinguished Gentleman's Ride nació en 2012 en Sidney, impulsado por Mark Hawwa, y desde entonces se celebra simultáneamente en cientos de ciudades de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los movimientos solidarios vinculados al motociclismo con mayor proyección internacional, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El evento combina motocicletas clásicas y de estilo vintage con una estética elegante y distinguida, ya que los participantes recorren las calles vestidos con traje, chaleco, corbata y prendas clásicas, creando una imagen reconocible y singular. Más allá de las motocicletas, el DGR representa valores como el compañerismo y la solidaridad.

España participa activamente en este movimiento internacional con decenas de ciudades adheridas y cientos de motoristas implicados cada año, consolidándose como uno de los referentes europeos del evento.

En el caso de Albacete, esta será la tercera edición tras el éxito de participación de años anteriores. Según la organización, en la pasada edición se superaron los 250 participantes y la previsión para este año es rebasar las 300 motocicletas inscritas.

La programación arrancará a las 9.30 horas en la Puerta de Hierros de la Feria de Albacete, donde tendrá lugar el punto de encuentro, la recepción de participantes, el check-in y la entrega del welcome pack. Posteriormente, a las 11.00 horas, comenzará una ruta urbana de aproximadamente 15 kilómetros que incluirá una visita a la Base Aérea de Los Llanos. La jornada finalizará en la Plaza del Altozano, donde se desarrollará el final de fiesta con actividades abiertas al público, feria del motor, photocall y música en directo a cargo del grupo 'Otra Movida'.

Desde la organización se ha destacado también el respaldo institucional del Ayuntamiento de Albacete y de la Diputación Provincial, así como la colaboración de numerosas empresas y entidades locales que participan de manera desinteresada en la celebración del evento.

"UNA EXPERIENCIA SOCIAL CON GRAN IMPACTO VISUAL Y HUMANO"

Durante su intervención, Serrallé ha destacado que "este evento tiene algo muy difícil de conseguir: combinar imagen, participación, solidaridad, cultura urbana y además hacerlo desde una propuesta original, elegante y con personalidad propia", subrayando que "se trata de una iniciativa que trasciende el ámbito motociclista para convertirse en una experiencia social con gran impacto visual y humano".

La concejala, que ha estado acompañado durante la presentación por el organizador del evento, Pedro Carrión y los colaboradores Sergio López, como fotógrafo y Elohe como artista pop art, ha explicado que el Distinguished Gentleman's Ride es una iniciativa internacional que reúne a miles de motoristas de más de cien países con el objetivo de recaudar fondos y concienciar sobre la salud masculina, especialmente en ámbitos como la salud mental y la lucha contra el cáncer de próstata.

En este sentido, ha remarcado que "detrás de toda esa estética hay un mensaje profundamente humano y necesario", poniendo en valor la capacidad del evento para generar conciencia social desde una propuesta abierta y participativa".

Serrallé ha reafirmado además el compromiso municipal con aquellas iniciativas que "aportan vida a la ciudad, generan movimiento, participación y también conciencia social", asegurando que este evento proyecta "una imagen magnífica de Albacete", conectando a la ciudad con un movimiento internacional consolidado y situándola "dentro de un calendario mundial de eventos con identidad propia".

La responsable municipal ha incidido también en la importancia que tienen este tipo de actividades para dinamizar la ciudad y reforzar su atractivo social, turístico y cultural. Asimismo, ha apuntado que "creo que eventos así enriquecen la programación de una ciudad", añadiendo que este tipo de imágenes "recorren redes sociales y medios de comunicación enseñando un Albacete dinámico y abierto".

Asimismo, Elena Serrallé ha querido reconocer el trabajo de la organización y de todas las entidades colaboradoras implicadas en esta tercera edición del evento en Albacete, indicando que "cuando hay ilusión, colaboración y personas comprometidas, las cosas funcionan", agradeciendo expresamente la implicación de Pedro Carrión, del equipo organizador, así como de asociaciones, empresas y colaboradores que hacen posible esta cita solidaria y cultural.