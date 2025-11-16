La diversidad y la violencia machista centran el Mazapanoir, que regresa a Toledo del 24 al 28 de noviembre

Programa de la séptima edición del Mazapanior, que regresa a Toledo del 24 al 28 de noviembre. - MANZAPANOIR

TOLEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Mazapanoir', el Festival de Novela Negra de Toledo, regresa del 24 al 28 de noviembre a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, con una nueva edición que abordará la diversidad, la perspectiva de género y las nuevas narrativas del 'noir' contemporáneo.

En su séptimo año, este certamen va a reunir a grandes voces de la literatura, del periodismo y del cine, como la directora toledana, Mabel Lozano, que abrirá la cita el día 24 con una charla sobre novela negra frente a la explotación sexual.

El martes 25, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, María Cristina García Carballo, Prado G. Velázquez y Mayte González Mozos debatirán sobre la violencia machista en la literatura negro-policial.

Mientras, Santiago Díaz Cortés abordará la diversidad y los estereotipos en el género, junto a la especialista Charo González Herrera, el miércoles 26.

Por su parte, los maestros del thriller histórico Jorge Díaz Cortés y Agustín Martínez compartirán escenario el jueves 27 para analizar las claves de su éxito.

El viernes 28 cerrarán la edición del Mazapanoir David Llorente Oller y Paco Gómez Escribano, con una charla sobre el noir madrileño más auténtico.

Esta cita imprescindible con el crimen, la intriga y la reflexión tendrá lugar a partir de las 19.00 horas del lunes al viernes en la sala de conferencias de la Biblioteca de Castilla-La Mancha.