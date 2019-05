Divertida e interactiva intervención del alcalde de Villafranca

Publicado 18/05/2019 13:55:39 CET

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (TOLEDO), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ironizado este sábado con suspender el debate electoral del próximo lunes, día 20, que se celebrará en la televisión autonómica, y emitir en su lugar un video con la divertida intervención que ha protagonizado el alcalde de Villafranca de los Caballeros (Toledo) Julián Bolaños.

"Ahí donde le veis tan cachondo, hay que verle cuando pide", ha comentado García-Page tras tomar la palabra en el acto celebrado en la Casa del Pueblo de esta localidad toledana, que ha iniciado bromeando con que el alcalde le podía haber reventado la campaña y seguro de que los titulares de la prensa iban a estar protagonizados por el primer edil y no por él.

No obstante, el también presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado convencido de que los "chascarrillos" de Julián Bolaños demuestran cómo "en los peores momentos" sabe transmitir "optimismo y alegría".

Julián Bolaños, que ha ofrecido uno de los mítines más divertidos e interactivos celebrados hasta ahora en la campaña electoral, ha avisado a los integrantes de la oposición de que no va a dejar de decir esos chascarrillos que le critican y de que no se va a "lavar la boca con jabón" por las cosas que dice.

Comprometiéndose a seguir defendiendo las necesidades de su pueblo, donde "los ateos y los infieles" --ha ironizado-- son los han recuperado tradiciones para el municipio como las hogueras, ha incidido en el trabajo realizado por su equipo de Gobierno, alguno de cuyos integrantes, según ha desvelado, da de comer "todos los días" a sus hijos arroz a la cubana porque no les da tiempo a hacer otra cosa.

También ha admitido que si no fuera por la Diputación y por la Junta de Comunidades estarían "asfixiados", y se ha preguntado "en qué pueblo vive" el PP local, que ha presentado un programa donde la mitad de las cosas no se pueden hacer y la otra mitad "ya están hechas" y al que ha reprochado que le critique que no hace más cosas, pues cuando uno hace todo lo que puede, ha precisado, no se le puede pedir más.

"Aquí tenéis cara casi todos de estar convencidos, menos mi vecino Rafa, el moreno que hay ahí", ha destacado casi al final de una hilarante intervención el alcalde, que ha remarcado su disponibilidad a todas horas con sus vecinos. "Estando la moto en la puerta, estoy dentro", ha aclarado.

Precisamente, con esa moto ha guiado al autobús electoral en el que viajan los periodistas cubriendo la campaña electoral desde la entrada del municipio hasta la Casa del Pueblo. Un lugar este último que, según ha explicado posteriormente, llevaba muchos años sin estar tan concurrido como este sábado. "Se respira socialismo", ha subrayado, ante un auditorio entregado a sus comentarios que aplaudía y demandaba de viva voz más ocurrencias del alcalde.

LA SEÑORA DEMOCRACIA

Entre los presentes se encontraba una señora de nombre Democracia, de 85 años, a la que bautizaron con ese nombre en época de Franco, y no lo pudo usar e incluso le causó problemas, no pudiendo restaurar su uso hasta que finalmente llegó la democracia.

Así lo ha explicado el candidato número tres del PSOE a las Cortes y diputado autonómico, Fernando Mora, que también ha intervenido incidiendo en la necesidad de "convencer a tirios y troyanos" para tener la fuerza suficiente con la que poder gobernar tras el domingo 26.

De las paredes de la Casa del Pueblo de Villafranca de los Caballeros cuelga una foto de los años 90 sobre la visita que realizó el exsecretario general del PSOE, recientemente fallecido, Alfredo Pérez Rubalcaba, elegido por primera vez como diputado por Toledo en junio de 1993, siendo esta agrupación "una de las más simbólicas" que tiene el PSOE en Castilla-La Mancha y España, como ha confesado García-Page, quien se ha fotografiado con esa imagen junto al resto de militantes.