La DO La Mancha se abre a elaborar vinos parcialmente desalcoholizados

Pleno del Consejo Regulador de la DO La Mancha. - DO LA MANCHA

CIUDAD REAL 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mancha estudia llevar a cabo una modificación del Pliego de Condiciones de su Denominación de Origen buscando una actualización orientada a dotar de una mayor flexibilidad al marco regulador que responda mejor a la evolución del mercado vitivinícola y seguir adaptándose a las nuevas demandas del mercado fortaleciendo así la competitividad de sus bodegas.

Así ha quedado de manifiesto en el pleno del Consejo Regulador celebrado este martes en Tomelloso, donde se han presentado nuevas propuestas de cambio en el Pliego de Condiciones, fundamentalmente ligadas al desarrollo y elaboración de vinos parcialmente desalcoholizados, "una categoría que despierta un interés creciente entre consumidores y mercados internacionales".

Asimismo, y según informa la DO, durante la reunión se ha avanzado en el estudio para la puesta en marcha de una garantía como certificación específica para los productos vinícolas totalmente desalcoholizados (0,0).

Esta iniciativa "permitiría ofrecer al consumidor mayores garantías de calidad y control para este tipo de elaboraciones, dentro de la estrategia de innovación a futuro impulsada por la Denominación de Origen".

Con todo ello se pretende facilitar que las bodegas inscritas puedan afrontar con mayores garantías un contexto marcado por el descenso del consumo mundial de vino, la creciente competencia internacional y la aparición de nuevas tendencias de consumo que demandan productos cada vez más diversos.

De esta manera, el Consejo Regulador continúa trabajando para ofrecer a sus operadores nuevas oportunidades de diversificación, manteniendo siempre los estándares de calidad que caracterizan a los Vinos de La Mancha.