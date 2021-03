Los docentes de Infantil y Educación Especial serán los primeros en vacunarse en C-LM

Ya está concretados el modelo y los puntos de vacunación por provincias

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los docentes de Educación Infantil y Especial serán los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus en Castilla-La Mancha --dentro de este colectivo que engloba a unas 40.000 personas--, y la región ya tiene concretados el modelo y los puntos de vacunación en las provincias.

Así lo ha manifestado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, a preguntas de los medios en el acto de constitución de la Mesa por la Igualdad de Género en el Deporte.

Una vez se ultime con la Consejería de Sanidad cuáles son los puntos de vacunación, se comunicará al colectivo de docentes dónde se tienen que dirigir para recibir la vacuna.

No solo afecta este proceso al personal docente, sino también al no docente, por lo que el Gobierno regional quiere "hacerlo bien" y terminar de definir un proceso que conduzca a situaciones "ordenadas". Por ello, ha incidido en la idea de vacunar por partes a un mismo claustro, para no distorsionar la actividad lectiva, si la vacuna provocar algún efecto secundario en el profesorado.