El DOCM publicará el próximo martes la convocatoria para la Primavera 2027 de la Red de Artes Escénicas y Musicales

Evento de las Red de Artes Escénicas y Musicales. - JCCM

CUENCA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha avanzado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará el próximo martes, día 7 de julio, la convocatoria de espectáculos para la temporada de Primavera 2027 de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, que tendrá lugar entre el 7 de enero de 2027 y el 30 de junio del mismo año.

Según ha detallado a los medios de comunicación, podrán participar compañías y grupos profesionales de teatro, danza, circo y música, mientras que quedan excluidas las asociaciones sin ánimo de lucro. Dichas compañías dispondrán de 10 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para registrar sus propuestas, tal y como ha trasladado la Junta por nota de prensa.

La programación de Primavera 2027 contará con un catálogo integrado por un máximo de 190 espectáculos, aunque esta cifra podrá ampliarse si prosperan alegaciones durante la tramitación. La Comisión Técnica Artística valorará aspectos como la calidad artística; la innovación y originalidad; el impacto sociocultural y la igualdad de género; el domicilio fiscal en Castilla-La Mancha; y la implicación de las compañías en acciones de promoción de sus espectáculos.

Entrarán directamente en el catálogo los espectáculos seleccionados en la XXX Feria de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha y aquellos beneficiarios de las ayudas regionales a la producción de teatro, danza y circo de 2025 y, si estuvieran resueltas a tiempo, también las de 2026.