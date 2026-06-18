Dolz agradece la labor de Gómez Cavero, "pieza clave de la gobernanza de Cuenca"

Archivo - El alcalde de Cuenca, Darío Dolz. - AY CUENCA - Archivo

CUENCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha mandado un mensaje de agradecimiento al que hasta la fecha era su segundo teniente de alcalde, Isidoro Gómez Cavero, tras conocerse su renuncia al acta de concejal por motivos de salud.

"Para mí no es un concejal más del equipo de Gobierno, es que lo considero como mi hermano", ha manifestado Dolz, dándole las gracias por todos sus desvelos y todas sus actuaciones en los últimos siete años y medio "para mejorar, sobre todo, la vida de los conquenses de esta ciudad".

"Isidoro ha sido y será siempre una pieza clave en la gobernanza de la ciudad de Cuenca", ha insistido el alcalde, que ha mandado un "fortísimo abrazo" al que ha sido su socio de Gobierno durante dos legislaturas.

Por su parte, su compañera en el grupo municipal Cuenca nos Une, Marta Tirado, ha trasladado a Gómez Cavero su "agradecimiento, cariño y reconocimiento por su incansable trabajo por nuestra ciudad, incluso en los momentos más difíciles".

"Su valentía, su generosidad, su sentido común y su capacidad de diálogo han permitido que proyectos fundamentales para nuestra ciudad hoy sean una realidad", ha señalado Tirado.

"Cuenca necesita unidad y no confrontación. Ese ha sido su mantra durante estos siete años y seguiremos el camino que él nos ha marcado", ha asegurado la concejala.

Tras la renuncia del que ha sido el líder del proyecto de Cuenca nos Une, que lucha durante los últimos años contra un tumor cerebral que le ha llevado hasta dos veces al quirófano, el siguiente en la lista de la agrupación de electores en los últimos comicios es Jesús Alberto Pontones, que ya fue concejal durante la anterior legislatura.