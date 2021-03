Dolz califica como "vergonzoso" que Gamesa anuncie un megaparque eólico en Albacete mientras cierra la planta de Cuenca

CUENCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha calificado como "vergonzoso" que la empresa Siemens Gamesa haya anunciado hace escasos días la construcción de un megaparque eólico en la provincia de Albacete poco tiempo después de cerrar la planta de mantenimiento de palas que poseía en Cuenca capital.

"Me parece fatal no, lo siguiente, pero me voy a guardar el calificativo", ha subrayado el regidor de la capital tras preguntarle su opinión tras el anuncio de la construcción del megaparque eólico en tierras albaceteñas.

En este sentido, ha recordado que Gamesa tenía una empresa propia dedicada a la reparación de palas en Cuenca, "y que vaya a desarrollar un proyecto en Albacete, que ese proyecto lleve unido el mantenimiento para 20 años, que tengan una instalación en la capital para el mantenimiento de palas, y la cierren, es vergonzoso, así de claro", ha aseverado.

Fue el pasado martes cuando Siemens Gamesa anunció un contrato con Elawan Energy para instalar 150 megavatios en Albacete, en lo que supondría uno de los mayores complejos eólicos de España, y que está previsto que entre en funcionamiento a mediados de 2022.

Este acuerdo se hico publico apenas 3 semanas después de que la misma empresa firmase en Madrid con los representantes de los trabajadores de la empresa de Cuenca un ERE de extinción de empleo que suponía el cierre de la planta a partir del 31 de marzo, ya que según asegurada la empresa, dicha instalación "no tenía viabilidad a largo plazo".