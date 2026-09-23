Dolz, sobre su futuro político: "Todavía hay tiempo, dije que después de San Mateo, pero todavía no está decidido"

Archivo - El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, interviene en el Debate sobre el Estado del Municipio. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una vez han pasado las fiestas de San Mateo, plazo que se había marcado para reflexionar, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha confesado que todavía no sabe si se va a presentar o no a la reelección".

"Todavía hay tiempo para tomar la decisión, os dije que después de San Mateo y estamos después de San Mateo, pero todavía no está decidido", ha explicado el alcalde a preguntas de los medios de comunicación sobre su futuro político.

Dolz ha recordado que "es la cuestión personal" lo que determinará si se presenta o no, pero en cualquier caso ha pedido que "no se preocupen por quién sea el candidato a la Alcaldía del Partido Socialista, porque sea quien sea va a cumplir holgadamente con nuestros compromisos".

Por otro lado, el alcalde ha hecho un balance de las fiestas de San Mateo en el que se ha quedado especialmente con el bajo número de incidencias y, además, ninguna de ellas por asta de toro". Ha destacado también que hubo dos días --viernes y sábado-- en el que se alcanzó el límite de aforo de la Plaza Mayor durante la verbena y ha felicitado a los servicios municipales, en particular a la dirección operativa de San Mateo.

Además, Dolz ha celebrado que el PP "se haya sumado a nuestra propuesta" de celebrar el 850 aniversario de la Conquista de Cuenca, que se plasmará en cinco días de fiesta matea el próximo año.

En otro orden de asuntos, el alcalde ha respondido a las dudas del Partido Popular sobre la posible caducidad del convenio de Adif. Sobre este asunto, lo primero que ha dicho que "lo que tienen que hacer es aclarar si quieren que vuelta el tren, porque dan las largas cambiadas" y, en segundo, ha garantizado que "el convenio está más que vivo".