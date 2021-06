Dolz respeta la decisión de Cuenca nos Une aunque cree que "se está trabajando y se está trabajando bien"

CUENCA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha respetado la decisión tomada este viernes por la mañana de Cuenca nos Une para dejar de formar parte del Gobierno local aunque no ha compartido la misma valoración de la agrupación de electores al entender el alcalde que "se está trabajando y se está trabajando bien".

En un comunicado lanzado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, el alcalde de Cuenca ha agradecido en primer lugar al líder de Cuenca nos Une, Isidoro Gómez Cavero, así como a los tres concejales que han desempeñado labores de Gobierno --Dámaso Matarranz, Nerea Sancho y César Sánchez-- durante estos dos años de legislatura.

Del mismo modo, también ha agradecido el trabajo al resto de ediles que forman el grupo municipal, que son en la actualidad Marta Tirado, Ana Isabel Payán, José Ignacio Albentosa y Jesús Alberto Pontones.

"Si la planificación del trabajo no ha dado los resultados que Cuenca Nos Une esperaba o no lo ha hecho en el tiempo que esperaban, es responsabilidad de todos", ha aseverado Dolz, añadiendo que tanto su equipo como él personalmente asumen su parte, aunque no han hecho la misma valoración que la formación de Gómez Cavero: "creemos que se está trabajando y se está trabajando bien".

En cualquier caso, ha especificado que la puerta del diálogo "sigue abierta, pues seguimos compartiendo el objetivo principal: trabajar por Cuenca".

"Nos ponemos a trabajar inmediatamente para remodelar el equipo de Gobierno municipal y que esta decisión política no interfiera en el trabajo municipal", ha asegurado.

Con todo, ha recordado que en el PSOE son 11 concejales, "un equipo de trabajo sólido, que cuenta con el aval y la fuerza que nos dieron la mayoría de los votantes", subrayando además que tienen "un compromiso la ciudadanía" y que van a seguir "trabajando para cumplirlo".