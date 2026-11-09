Doménech (PCE) y Baez (Equo), candidatos de FA Guadalajara, darán "pelea" por cada voto en una campaña "ajustada"

Frente Amplio presenta a sus candidatos en Guadalajara - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha presentado este lunes sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Guadalajara, encabezadas, respectivamente, por Ernesto Martín Doménech, secretario político del Partido Comunista de España (PCE) en Guadalajara, y Mar González Baez, coportavoz federal del Partido Verde y candidata por la alianza Senado de Progreso, un postulado en el que avanzan "pelea" por cada voto en una campaña electoral que auguran "muy ajustada".

Marín Doménech, vecino de Alovera y programador de profesión, ha centrado su discurso en las dos realidades de la provincia, por un lado la del Corredor del Henares y por otro el resto del territorio, "afectado por despoblación y el envejecimiento".

En este sentido, ha señalado que el 80 por ciento de la población provincial se concentra en apenas el seis por ciento del territorio y ha advertido de que en algunos municipios los desplazamientos hasta un hospital superan los 100 kilómetros.

Frente a esta situación, ha defendido que el mantenimiento de los servicios públicos en los municipios menos poblados no debe regirse por criterios de rentabilidad económica, sino por los de "justicia social y equilibrio territorial".

MALAGUEÑA EN GUADALAJARA

De otro lado, la malagueña González Baez, con experciencia parlamentaria tras haber ocupado escaño con Sumar, ha confirmado que no se moverá ya de Guadalajara.

Así, ha avanzado que se reunirá con asociaciones y colectivos para conocer sus demandas de cara a poder trasladarlas en el Senado, cámara a la que postula.

"Si finalmente depositáis vuestra confianza en mí, os aseguro que os vais a cansar de mí", ha añadido, poniendo además el acento en los problemas medioambientales de Guadalajara, la presión hídrica y la necesidad de apoyar al sector primario, al que ha definido no solo como responsable de garantizar la producción de alimentos, sino también como una pieza fundamental en el cuidado de los montes y la prevención de incendios.