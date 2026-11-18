Presentación del III Zumbathón en Albacete. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha animado a los albaceteños a participar en la III edición del Zumbathón Solidario de Albacete que tendrá lugar este domingo, día 22, a partir de las 10.30 horas, en el Hotel Palacio, a beneficio de la asociación 'Yo me pido Vida', asegurando que "no importa el nivel que se tenga, ya que se trata de divertirse, pasarlo bien y aportar un granito de arena en esta causa solidaria".

Acompañado presidenta de 'Yo me pido vida' y los organizadores del centro deportivo Zona Cero, Cristina Guerrero, María José López y Hander Alves, el concejal ha reafirmado el apoyo del Ayuntamiento, a través del IMD, a todas aquellas iniciativas que persigan fines solidarios como es el caso de la III edición del Zumbathón, que en esta ocasión contará con la presencia de dos referentes internacionales de Zumba como son Seluco Fernández y Yeray Martel, junto a instructores de Zumba de diferentes puntos del país.

Villaescusa ha puesto en valor el carácter solidario de este evento, en el que se espera participen 200 personas, destacando que los fondos recaudados irán a parar a la gran labor diaria que la asociación 'Yo me pido vida' realiza para fomentar la donación altruista de médula ósea.

Por su parte, Cristina Guerrero, colaboradora del centro deportivo Zona Cero, organizador del evento, ha dado las gracias al Ayuntamiento su apoyo y colaboración, al tiempo que ha puesto en valor la importancia de celebrar la tercera edición del Zumbathón que "une deporte, música y solidaridad para apoyar una causa que merece toda nuestra atención".

Según ha explicado Cristina Guerrero, "nuestro objetivo es que Albacete vuelva a demostrar que es una ciudad comprometida, participativa y capaz de unirse por algo importante", asegurando que "este evento no consiste solamente en bailar, sino en sumar personas, aportar nuestro granito de arena y demostrar que juntos podemos ayudar y cambiar las cosas".

Hander Alves ha destacado la participación de dos referentes internacionales de Zumba como son Seluco Fernández y Yeray Martel, junto a instructores de Zumba de diferentes puntos del país como Albacete, Murcia, Valencia o Alicante, para ayudar a los que más lo necesitan a través del baile.

Según ha señalado María José López, "organizar este Zumbathón significa mucho más que preparar una jornada deportiva, porque queremos que sea una fiesta de solidaridad, convivencia y de unión en la que personas de diferentes edades comparta el mismo objetivo de ayudar".

En opinión de María José López, "el deporte tiene una capacidad extraordinaria para unir a las personas y transmitir valores y queremos aprovechar esta fuerza para aportar nuestro granito de arena".

La presidenta de 'Yo me pido Vida', María Carrilero, ha agradecido a los organizadores que crean en el proyecto de esta asociación y que dediquen su tiempo a poner en marcha este evento solidario con el que se pretende fomentar las donaciones altruistas de médula ósea.

María Carrilero ha recordado que "Yo me pido vida' ha donado hasta la fecha 174.000 euros para la investigación en ensayos clínicos y gracias a esta suma de dinero se han abierto 25 nuevos tratamientos en el Hospital de Albacete que significan "nuevas oportunidades para quien se ha quedado sin armas para luchar".

En este sentido, ha puesto en valor la necesidad de incrementar el registro de donantes para que nadie se quede sin su "alma gemela", recordando que cualquier persona sana de entre 18 y 40 años puede donar y salvar la vida de alguna persona.

El precio de las entradas del III Zumbathón es de 15 euros para los adultos y de 7 euros para los menores, incluyendo el servicio de ludoteca para niños y niñas de entre 6 y 12 años. Se pueden adquirir a través de https://weeztix.shop/2nmdamy5 y de manera presencial en el Hotel Palacio, así como en el centro deportivo Zona Cero.