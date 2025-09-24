'Don Juan Tenorio', 'La Bella Durmiente', ópera y marionetas, en la programación de otoño del Cultural Albacete

ALBACETE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La programación de otoño del Cultural Albacete incluirá distintas obras como 'Don Juan Tenorio' o 'El Cascanueces' dentro un variado repertorio de funciones teatrales, musicales y de danza que se repartirán entre el Teatro Circo y el Teatro de la Paz de la ciudad.

El director de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, ha presentado este miércoles la programación de otoño junto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Elena Serrallé y el diputado de Cultura, Miguel Zamora.

Beléndez ha destacado que la programación cuenta con una serie de "obras de alta calidad, prestigio y riqueza" como el Ballet de Kiev que traerá 'La Bella Durmiente' el 19 de noviembre al Teatro Circo; 'La Traviata' de la compañía Opera 2001, con más de tres décadas de trayectoria, o la Fundación Orquesta Camerata de Castilla-La Mancha, que interpretará conciertos especiales de navidad el 18 de diciembre o 'Una Noche en la Ópera' el 25 de octubre, Día Internacional de la Ópera.

También habrá funciones para el público familiar, con el teatro de 'La gata que quiso cambiar la historia', de Thomas Noone, "un espectáculo con marionetas gigantes y mucho mensaje", ha detallado Beléndez. Además, se espera que este fin de semana cerca de 400 alumnos participen en el casting de Albacete para la obra navideña de 'El Cascanueces', un espectáculo "en el que se juntan profesionales de alto calibre" con los más noveles.

La concejala de Cultura ha descrito la programación como una propuesta "diversa, plural y accesible" que responde a la creencia de que "la cultura debe fortalecer el tejido social de la ciudad, haciéndonos más ricos y más libres", además de servir como un "motor económico" para Albacete.

El diputado de Cultura ha reseñado la demanda que tiene la ciudad "en un consumo rutinario de cultura" y ha agradecido la labor del equipo técnico de Cultural Albacete y la colaboración entre instituciones para "hacer posible esta programación".

Zamora ha adelantado además que están preparando un nuevo reglamento de uso para el Teatro Circo, dependiente de la Diputación, que querrán llevar al siguiente pleno con el consenso de los dos partidos políticos mayoritarios de cara a "profesionalizar más" el centro y lograr "más cultura de calidad que tenga cabida en el teatro".

Además, ha informado de que se ha llegado a un acuerdo con la Compañía Nacional de Teatro Clásico para traer la obra de 'Fuenteovejuna', de la premiada directora albaceteña Rakel Camacho, para los días 11, 12 y 13 de abril.

El director de Cultural Albacete ha detallado que los abonos de entradas se han configurado de manera temática para adaptarse al gusto del público, ajustándose a precios económicos gracias al apoyo institucional y de entidades como Globalcaja.