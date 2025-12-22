'Doña Lola' hace doblete en Toledo y reparte una serie con 200.000 euros del 25.508, un cuarto premio

Archivo - Lotería Doña Lola de Toledo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 25.508 ha resultado agraciado con el segundo de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 12.36 horas en el primer alambre de la 8 tabla.

Un número que ha repartido la administración 'Doña Lola', en pleno casco de Toledo, siendo así el segundo gran premio que reparte este lunes, tras repartir otros 60.000 euros con una serie del 60.649, uno de los quintos.

En el caso de este cuarto premio, ha sido otra serie completa, con lo que suma 200.000 euros más en su palmarés.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

El número 25.508 ha caído en 16 provincias: Alicante, Málaga, Cádiz, Madrid, Almería, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cantabria, Jaén, Lérida, Ourense, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valencia y Valladolid.

En especial, este número ha regado la localidad alicantina de Moraira, con 105,9 series; Málaga, con 40; Ubrique (Jaén), con 20; y Chinchón, con 10.

El número fue cantado a las 12.36 horas en el primer alambre de la 8 tabla. Rosario Martínez García y Matías Martínez García, han cantado número y premio, y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, han extraído las bolas.