Las donaciones de órganos y tejidos aumentan casi un 39% en Castilla-La Mancha en los primeros cinco meses del año

Archivo - Transplante. - Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralb - Archivo

TOLEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las donaciones de órganos y tejidos en Castilla-La Mancha alcanzan las 50 en los primeros cinco meses del año, un 38,8% más que en el mismo periodo de 2025.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha señalado que estos datos, de los que ha dado cuenta el Consejo de Gobierno, "vuelven a poner de manifiesto la solidaridad y el altruismo de la sociedad castellanomanchega", dos valores que, tal y como ha destacado , "nos definen como región y de los que nos sentimos especialmente orgullosos y orgullosas".

Ha explicado que detrás de estos datos hay "personas, familias y decisiones profundamente humanas", por lo que ha querido trasladar, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, el profundo agradecimiento a todas las personas donantes y, de manera muy especial, a sus familias, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, Padilla ha señalado que cada donación nace de una decisión generosa, tomada muchas veces en circunstancias muy difíciles y refleja lo mejor de una sociedad "capaz de pensar en los demás incluso en los peores momentos".

"Sin ese gesto de valor incalculable no podrían llevarse a cabo los programas de trasplantes. Los donantes de órganos y sus familias son, sin duda, un ejemplo para toda la sociedad", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo autonómico.

PROGRAMA REGIONAL 'ECMO MÓVIL'

Padilla ha destacado también el avance que supone la donación en asistolia y, de manera concreta, el programa regional de ECMO móvil impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha permitido incrementar un 45% las posibilidades de donación de órganos en la Comunidad Autónoma y extender este procedimiento a hospitales que no disponen de este recurso.

La ECMO móvil permite mantener en mejores condiciones los órganos del donante fallecido antes de su extracción y también actúa como soporte vital temporal en pacientes críticos cuyo corazón, pulmones o ambos no pueden funcionar por sí solos, ha informado la Junta en nota de prensa.

Desde su puesta en marcha y hasta finales de 2025, este programa ha permitido realizar 122 procedimientos de donación en asistolia controlada en los siete hospitales incluidos, 38 de ellos mediante la activación del equipo ECMO móvil en centros que carecían de este recurso.

DONACIÓN DE SANGRE

Junto a los datos de donación de órganos y tejidos, Padilla ha destacado también el compromiso de la ciudadanía castellanomanchega con la donación de sangre, un gesto "sencillo, anónimo y profundamente solidario" que resulta imprescindible para el funcionamiento diario del sistema sanitario.

En este ámbito, Castilla-La Mancha vuelve a situarse por encima de la media nacional, "un año más" con 37,39 donaciones por cada mil habitantes frente a las 33,96 del conjunto de España. En lo que va de año, se ha atendido a 36.117 donantes en los 10 puntos fijos de donación de la región y en las más de 500 colectas realizadas en distintos municipios.

La portavoz regional ha puesto en valor, además, la incorporación de más de 3.000 nuevos donantes, así como la consolidación de la donación de plasma, con 2.000 donaciones mediante plasmaféresis.

Además, ha querido reconocer también la labor "imprescindible" que realizan los profesionales implicados en todo el proceso de donación, así como el papel fundamental de las hermandades y asociaciones de donantes de sangre, a las que ha trasladado el agradecimiento del Gobierno regional por el compromiso, la dedicación y la constancia que mantienen año tras año en Castilla-La Mancha.

Todo ello contribuye a mantener los stocks sanguíneos de la red de hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y también permite nutrir al servicio de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. "Ya saben que somos la única comunidad que hace transfusiones prehospitalarias en vuelo y, además, con vuelos nocturnos", ha apuntado Padilla.