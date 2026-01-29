Dos carreteras de Albacete y una de Ciudad Real continúan aún cerradas al tráfico

Vehículo de coordinación de funciones del 112 de C-LM. - JCCM

ALBACETE/CIUDAD REAL, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos carreteras de Albacete y una de la provincia de Ciudad Real aún continúan cerradas al tráfico de vehículos este jueves después de haber quedado cortadas este miércoles a consecuencia de los efectos del paso de la borrasca 'Kristin'.

En concreto, se trata de la AB-609, a la altura de El Bonillo, y la AB-206, dentro del término municipal de Jorquera, ambas en la provincia de Albacete; así como de la CR-413, vía que transcurre del municipio de Luciana a Los Pozuelos.

Por su parte, la localidad de Viso del Marqués, también en la provincia de Ciudad Real, que perdió el suministro de electricidad este miércoles, ya ha recuperado el servicio.