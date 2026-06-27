Dos conductores heridos tras una colisión en un cruce entre dos calles de Cuenca

Vehículos afectados por una colisión en un cruce entre dos calles de Cuenca.
Vehículos afectados por una colisión en un cruce entre dos calles de Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 27 junio 2026 19:55
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CUENCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos conductores han resultado heridos tras la colisión de dos vehículos en la intersección ende las calles Magdalena de Santiago-Fuentes y Leonor de Plantagenet, según ha informado la Policía Local de Cuenca a través de su cuenta de Instagram.

El accidente se ha producido este sábado por la mañana y los servicios sanitarios se han encargado del traslado de los implicados al Hospital Universitario de Cuenca para su valoración.

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