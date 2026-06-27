Dos conductores heridos tras una colisión en un cruce entre dos calles de Cuenca

Vehículos afectados por una colisión en un cruce entre dos calles de Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos conductores han resultado heridos tras la colisión de dos vehículos en la intersección ende las calles Magdalena de Santiago-Fuentes y Leonor de Plantagenet, según ha informado la Policía Local de Cuenca a través de su cuenta de Instagram.

El accidente se ha producido este sábado por la mañana y los servicios sanitarios se han encargado del traslado de los implicados al Hospital Universitario de Cuenca para su valoración.