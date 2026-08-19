Dos detenidas por estafar 6.500 euros a una mujer de 78 años en Ciudad Real con el timo del tocomocho

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CIUDAD REAL, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a dos estafadoras especializadas en el timo del tocomocho, después de que abordasen en plena vía pública a una mujer en Ciudad Real capital, a la que engañaron haciéndole creer que le iban a entregar un boleto de lotería premiado.

La víctima, de 78 años de edad, accedió a acompañar a las dos timadoras a su domicilio y posteriormente a dos sucursales bancarias de las que hizo un reintegro total de 6.500 euros que entregó a cambio del supuesto cupón premiado.

Según informa la Policía, las dos presuntas timadoras seleccionaban minuciosamente a sus víctimas, principalmente personas de edad avanzada, a las que abordaban en zonas de tránsito de la vía pública.

Una de ellas, simulando ser una persona analfabeta, le mostró a la víctima un boleto de lotería premiado diciéndole que desconocía cómo cobrarlo, ofreciéndole hacerse cargo del mismo. En ese preciso momento se aproximó una segunda estafadora, a quien en el argot se conoce como 'gancho', que reforzó la situación verificando el premio y convenciendo a la anciana de que aportasen ambas el dinero en efectivo para quedarse con el cupón y cobrar el premio.

Las detenidas, de 47 y 36 años de edad respectivamente, ya contaban con decenas de antecedentes penales previos por delitos de fraude y estafa.

Se da la circunstancia de que una de las detenidas se encontraba en el momento de la detención en un centro penitenciario cumpliendo condena por delitos previos y que además, la otra detenida, tenía en vigor una reclamación judicial para su detención por otros delitos de estafa.