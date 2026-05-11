Dos detenidos en Azuqueca por robar un bolso y sacar 4.200 euros usando la tarjeta de crédito de la víctima

Vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Azuqueca de Henares a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un delito de hurto y otro de estafa.

La investigación se inició tras detectarse un aumento de robos en las inmediaciones de los centros comerciales. En este sentido, agentes del Puesto Principal de Azuqueca de Henares han conseguido detener a los presuntos autores gracias a los operativos policiales establecidos a tal efecto, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

En uno de estos dispositivos, los agentes sorprendieron a los detenidos cuando presuntamente se disponían a cometer uno de los robos. Al verse descubiertos, emprendieron la huida, aunque finalmente eran interceptados y trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Azuqueca de Henares para el total esclarecimiento de los hechos, ya que los mimos estaban indocumentados.

Realizadas las correspondientes averiguaciones, se ha procedido a su detención como presuntos autores de un delito de hurto, cometido el pasado 21 de abril en el aparcamiento de un centro comercial de Azuqueca de Henares, donde sustrajeron un bolso del interior de un vehículo. Posteriormente realizaron reintegros en cajeros automáticos de Madrid y de Alcalá de Henares utilizando la tarjeta de crédito de la víctima. Por este motivo, también se les ha imputado un delito de estafa por valor de 4.200 euros.

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Según la denuncia presentada por la víctima, cuando se encontraba en el aparcamiento del centro del centro comercial se acercaron dos personas para solicitarle ayuda e indicaciones sobre la ubicación de un centro de salud o de un hospital. En ese momento, una tercera persona aprovechó la distracción para sustraerle el bolso del interior de su vehículo.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Azuqueca de Henares ha instruido diligencias por la detención de un hombre y de una mujer, de 20 y 24 años respectivamente, como presuntas autoras de los delitos de hurto y de estafa.