Dos detenidos en Campo de Criptana tras ser sorprendidos in fraganti robando en un establecimiento hostelero

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

CIUDAD REAL, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por presuntamente haber cometido dos robos con fuerza en Campo de Criptana tras ser sorprendidos in fraganti.

La Guardia Civil de Ciudad Real recibió un aviso en el que se informaba de un posible robo en un establecimiento de hostelería de la localidad de Campo de Criptana y que los autores aún podrían encontrarse en su interior, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Los agentes se desplazaban inmediatamente hasta el lugar junto con la Policía Local de Campo de Criptana y, una vez allí, comprobaron que el cristal de la puerta de acceso había sido fracturado, existiendo una abertura suficiente para permitir el paso de una persona.

Los guardias accedían al interior del establecimiento, localizando a dos personas ocultas agazapadas tras la barra del bar con bolsas llenas de productos de este local, varios teléfonos móviles, un destornillador de grandes dimensiones y algo de dinero. Uno de ellos se cubría sus manos con calcetines en su intento por no dejar impresiones dactilares.

Inmediatamente ambos sujetos eran detenidos y desplazados al acuartelamiento de la localidad, donde con posterioridad se tuvo conocimiento de que durante esa misma noche había tenido lugar otro robo con fuerza en el interior de un domicilio en el que se encontraban sus moradores, por lo que se pudo concluir sin ningún género de dudas que los dos detenidos habían participado en este segundo robo.

Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Guardia de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que ha decretado el ingreso en prisión de ambos.