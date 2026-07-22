Dos detenidos y un investigado por sustraer catalizadores de vehículos en Daimiel y Membrilla - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la operación 'Nasavel', la Guardia Civil ha identificado y detenido a dos varones e investigado a una tercera persona por la presunta comisión de varios delitos de robo con fuerza, concretamente la sustracción de catalizadores de vehículos a motor en las localidades manchegas de Daimiel y Membrilla.

Durante los últimos meses de mayo y junio, se fueron produciendo una serie de sustracciones de catalizadores pertenecientes a vehículos estacionados en vía pública, concretamente en talleres situados en polígonos industriales y aparcamientos situados en la periferia, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

De forma que una vez se tuvo conocimiento de los hechos, agentes pertenecientes al equipo Roca de la Guardia Civil, iniciaron una serie de gestiones para esclarecer los citados hechos.

Tras realizar diversas diligencias y visionado de cámaras de video-vigilancia, de diferentes ayuntamientos y negocios de las localidades se consigue identificar el vehículo utilizado por los autores, así como a estos, apreciándose como estas personas tras entrar en los estacionamientos de los diferentes talleres y concesionarios, tras usar un gato para levantar el vehículo, haciendo uso de una sierra eléctrica, proceden a cortar los catalizadores, tratándose de delitos de robo con fuerza de catalizadores, que a lo largo del mes de mayo van engrosando la actividad ilícita de los autores.

El modus operandi consistía en la sustracción de los catalizadores de los diferentes vehículos estacionados en la vía pública, concretamente en talleres situados en polígonos industriales y aparcamientos situados en la periferia de las diferentes localidades. Estos son sustraídos ya que en su interior contienen metales preciosos como (paladio, platino, rodio, etc..).

El horario de comisión de los delitos es perpetrado durante la madrugada aprovechando que en las vías públicas donde se encuentran estacionados los vehículos se encuentran ausentes de viandantes.

EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN

Una vez se tuvieron todos los indicios suficientes sobre las personas investigadas y los hechos delictivos ocurridos, se llevaron a cabo las gestiones necesarias para la localización de los investigados y su posterior detención y la investigación de un tercero, como cooperador necesario, ya que esta es la persona que facilita los vehículos utilizados por las personas detenidas para poder realizar los hechos delictivos.

Como resultado de la operación se han esclarecido 17 delitos contra el patrimonio en la provincia de Ciudad Real, habiendo obtenido un beneficio económico de más de 2.500 euros, con una valoración económica estimada de daños a los perjudicados que supera los 14.000 euros. Tanto las diligencias policiales como los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Manzanares.