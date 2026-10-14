Dos detenidos por sustraer numerosos catalizadores de vehículos. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mediante la denominada operación 'Catamancha' ha identificado y detenido a dos personas por la presunta comisión de varios delitos de hurto, concretamente la sustracción de catalizadores de vehículos a motor en las localidades manchegas de Herencia y Socuéllamos.

Durante los meses de marzo y abril del presente 2026, se produjeron una gran oleada de hechos delictivos en las referidas localidades, los cuales todos ellos presentaban el mismo patrón de actuación en el que los autores, utilizaban siempre el mismo tipo de herramientas de mano y tras cortar los catalizadores de vehículos, los sustraían.

Según informa el instituto armado, estos hechos los cometían en vehículos estacionados en la vía pública y en una misma franja horaria, pudiendo en ocasiones, llegar a cometer hasta tres o cuatro hechos de forma consecutiva en un breve espacio de tiempo, por tal motivo se originó una gran alarma social en dichas poblaciones.

Una vez que se tuvo conocimiento de lo sucedido, a través de las correspondientes denuncias de todos los perjudicados, debido a la fuerte oleada de esta tipología de delitos, inmediatamente se realizaron una serie de gestiones como inspecciones oculares, búsqueda de testigos, visionado de cámaras de seguridad, etc., dando como resultado, tras laboriosas investigaciones, la localización de un vehículo el cual pudiera estar implicado en todos los delitos investigados.

Posteriormente se pudo identificar a un varón, con residencia en Madrid, el cual guardaba relación con el vehículo sospechoso, comprobando que poseía un amplio historial delictivo en los últimos años, por lo que se deducía que esta persona se desplazaba desde Madrid hasta estas localidades para cometer los hurtos de catalizadores, posiblemente acompañado de alguna otra persona, y tras sustraerlos se marchaban rápidamente de la localidad, para así dificultar su identificación.

EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN

A finales del mes de agosto, gracias a la colaboración ciudadana, se sorprendió de forma 'in fraganti', a dos varones intentando sustraer el catalizador de un vehículo de alta gama, el cual estaba estacionado en la vía pública, concretamente en un polígono industrial de la localidad de Herencia, de forma que se procedió a la detención de estas dos personas, como presuntos autores de un delito menos grave de hurto, en grado de tentativa.

Gracias a la rápida actuación de los agentes intervinientes, formados por varias patrullas de la Guardia Civil de la Compañía de Alcázar de San Juan y Policía Local de Herencia, los autores no lograron sustraer el catalizador del vehículo, aunque sí llegaron a ocasionar daños en el mismo.

En la actuación, se pudieron recuperar las herramientas utilizadas por los autores para cometer el hecho delictivo, además del vehículo utilizado para desplazarse y cometer los delitos.

Durante el plazo de detención de estas personas y tras ser personados ante la autoridad judicial competente, se obtuvieron una batería de indicios, los cuales indicaban que estos dos mismos varones, se trataban de los presuntos autores de todos los delitos investigados y perpetrados en la localidad de Socuéllamos, por lo que, al día siguiente a fin de evitar la fuga de estas personas, se procedió nuevamente a la detención de estas dos personas.

Con estas detenciones, se ha logrado revertir la gran alarma social que se había producido en la población de Socuéllamos y limítrofes, debido a la gran oleada de hechos delictivos, consiguiendo el esclarecimiento de la totalidad de diecisiete delitos de hurto de catalizadores de vehículos en la provincia de Ciudad Real.