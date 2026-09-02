Dos detenidos en Talavera por estafar a locales de compraventa de oro con joyas falsas

Joyas falsas encontradas a los detenidos en Talavera por estafar a locales de compraventa. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha procedido a la detención infraganti de dos personas como autores de delitos de estafa en la ciudad de Talavera de la Reina.

Gracias a las funciones que realiza la Policía Nacional de control e inspección de establecimientos de compraventa y a la colaboración con dichos establecimientos, los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de diversas estafas en diferentes locales de la ciudad mediante el empeño de joyas de oro adulteradas, interviniéndose 30 piezas bañadas en oro, según ha informado la Policía en nota de prensa.

La investigación ha determinado la participación de al menos dos varones, los cuales empeñaban falsificaciones de alta calidad y no la venta definitiva con el fin de evitar métodos de comprobación, como el limado, impidiendo que el establecimiento pudiese detectar su falsedad.

Las pruebas e indicios recabados apuntaban que los detenidos se dedicarían de forma profesional y habitual a esta actividad delictiva, convirtiéndola en su principal vía de ingresos económicos.