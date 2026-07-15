Dos emblemáticas obras de Alfredo Ruiz de Luna amplían la exposición permanente del Museo de Cerámica en Talavera

El Museo de Cerámica Ruiz de Luna de Talavera amplía su colección permanente con dos emblemáticas obras de Alfredo Ruiz de Luna. - JCCM

TOLEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Cerámica Ruiz de Luna de Talavera de la Reina (Toledo) ha enriquecido su exposición permanente con la incorporación de dos destacados paneles cerámicos del artista Alfredo Ruiz de Luna (1949-2013).

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, junto al delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, han asistido al museo para contemplar estas nuevas incorporaciones, una presentación que coincide con la conmemoración de las Santas Alfareras.

Estas incorporaciones forman parte del proceso de mecenazgo iniciado el 9 de abril de 2024, cuando la Consejería de Educación, Cultura y Deportes aceptó la donación de bienes por parte de la viuda del artista, María José Delgado Fraile, ha informado la Junta en nota de prensa.

Tras la gran acogida de la muestra temporal 'Alfredo Ruiz de Luna. Un ceramista talaverano en Madrid', celebrada entre octubre de 2025 y enero de 2026, la Junta ha seleccionado dos obras clave del autor para que formen parte definitiva de la colección, un formato plano sobre azulejos que define la esencia de su producción artística.

La primera de las obras es 'El halconero';, un panel de estética gótica realizado en 1989 sobre azulejos rectangulares y olambrillas que simula minuciosamente un muro de sillares.

Por su parte, la segunda pieza es el panel 'Santas Alfareras';, una composición de tipo popular de 60x40 cm formada por 6 azulejos en disposición de 3x2.

Esta obra, que se podrá contemplar formalmente en el museo desde el próximo 17 de julio, representa a las santas sevillanas Justa y Rufina.

El autor integró en ella elementos iconográficos clásicos como las palmas del martirio o la Giralda, introduciendo un guiño local único al sustituir las lozas tradicionales de las santas por piezas representativas de Talavera decoradas con las series de pabellones o pañuelos y del chaparro.

Durante el encuentro, el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, ha expresado su sincero agradecimiento a la familia del ceramista por la generosa cesión de un legado tan valioso.

Del mismo modo, ha subrayado la trascendental importancia de la familia Ruiz de Luna dentro de la artesanía local, una saga histórica que continúa siendo un pilar fundamental para mantener vivos los barros, el prestigio y la tradición cerámica de Talavera de la Reina.

A través de la colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, el Ejecutivo autonómico reafirma su línea de trabajo continuo para la protección, difusión y puesta en valor del legado de las familias artesanas que sostienen una de las señas de identidad más universales de la región.