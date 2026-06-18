Dos heridos en la colisión de un coche con un camión cisterna de gasoil en Ajofrín

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 94 de la N-401. - EUROPA PRESS

TOLEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 41 y 43 años han sido trasladados al Hospital Universitario de Toledo tras resultar heridos en la colisión de un turismo con un camión cisterna que transportaba gasoil en Ajofrín, Toledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar en torno a las 15.24 horas, cuando se ha producido el choque entre los dos vehículos en el kilómetro 94 de la N-401 a su paso por el municipio toledano.

Equipos de bomberos del parque de Toledo han tenido que desplazarse al lugar de los hechos para contener el vertido de combustible del camión cisterna, evitando que se produjese una deflagración del mismo.

También ha acudido una ambulancia de urgencias, que ha procedido al traslado de los afectados, cada uno de un vehículo, al citado centro hospitalario, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sonseca.