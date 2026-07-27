Dos hombres heridos en Puertollano tras la colisión de dos vehículos en las inmediaciones de 'La Central'

Archivo - Hospital Santa Bárbara De Puertollano - EUROPA PRESS/SESCAM - Archivo

CIUDAD REAL 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos y han tenido que ser trasladados este lunes al Hospital de Puertollano tras la colisión de dos vehículos, uno de los cuales ha acabado volcando fuera de la calzada, al final de la calle Apartadero de Calatrava, en la carretera N-420, muy cerca del palacio de exposiciones "La Central".

Según ha informado a Europa Press el servicio de atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha registrado a las 2.54 horas de este lunes y tras la colisión uno de los hombres quedó atrapado en el coche, por lo que tuvo que ser liberado por bomberos del parque de Puertollano.

Los heridos son un hombre de 55 años y otro de 41. Este último fue trasladado al Hospital en una UVI móvil, mientras que la otra persona fue llevada en ambulancia.

Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos sanitarios, bomberos, Policía Local y Policía Nacional.