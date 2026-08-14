Dos incendios en viviendas de la urbanización Calalberche de Santa Cruz de Retamar se saldan con un afectado

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TOLEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos incendios registrados prácticamente a la misma hora en sendas viviendas de la urbanización Calalberche de Santa Cruz de Retamar (Toledo) se han saldado únicamente con un afectado por inhalación de humo.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han indicado que el aviso del primer suceso se recibió sobre las 23.01 horas de este jueves.

Ocurrió en una casa de la calle Aragón, y hasta el lugar se desplazaron bomberos de Santa Olalla, Illescas y la Comunidad de Madrid, que extinguieron las llamas del interior. También acudieron Guardia Civil y Policía Local.

El segundo de los incendios ocurrió en otra casa de la calle Málaga de la misma urbanización, y se originó en el jardín, resultando afectadas seis viviendas en total, cinco de ellas en su parte exterior y una en el interior.

El aviso en este caso se recibió a las 23.09 horas y hasta el lugar acudieron bomberos de Santa Olalla, Comunidad de Madrid y el COR, además de Guardia Civil, Policía Local y, en preventivo, un médico de urgencias y una UVI.

Un hombre de 40 años fue atendido a consecuencia de este incendio por inhalación de humo en el mismo lugar. En ninguno de los dos sucesos fue necesario el realojo de ninguna persona.