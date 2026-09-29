Dos investigados en Albacete por falsificar documentación en espectáculos taurinos de la provincia

Agente de la Guardia Civil en una plaza de toros. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de La Roda han investigado a dos personas, vecinas de Albacete, como presuntas autoras de dos delitos de falsificación de documentos en espectáculos taurinos.

Dentro de las funciones que tienen encomendadas los delegados gubernativos en los espectáculos taurinos de la provincia, agentes de la Guardia Civil detectaron diversas anomalías en los certificados de limpieza y desinfección de los vehículos destinados al traslado de los animales. Estas anomalías se repitieron en las tareas de desembarque de reses bravas en dos localidades de la provincia albaceteña, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Como resultado de estas investigaciones se pudo constatar como las empresas emisoras que figuraban en los documentos presentados nunca habían expedido dichos certificados. Asimismo, se comprobó que los documentos carecían por completo de registro y validación en la aplicación informática oficial y obligatoria para la desinfección y limpieza de este tipo de transporte.

El delegado gubernativo actúa como representante de la autoridad gubernativa en espectáculos públicos y festejos taurinos siendo sus principales cometidos: velar por la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden en el recinto y sus accesos; asistir al presidente del festejo, transmitir sus órdenes y colaborar en la aplicación del reglamento; supervisar el desembarque, el reconocimiento sanitario y pesaje previo de las reses, así como las actas post-mortem; comprobar licencias, seguros, autorizaciones y la acreditación del personal participante (como el director de lidia); y levantar actas oficiales sobre cualquier incidencia, irregularidad o alteración del orden, ocurrida durante el evento.

Las diligencias instruidas por la Benemérita rodense han sido puestas a disposición de Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Roda y de la Sección de Instrucción en funciones de Guardia del Tribunal de Instancia de Albacete. Las dos personas investigadas podrían enfrentarse, según el artículo 392 del Código Penal, a penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los tres años y penas de multa de 6 a 12 meses.