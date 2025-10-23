Dos investigados como presuntos autores del incendio que calcinó 330 hectáreas en Polán y llegó a nivel 1

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) investigan a dos personas como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia, el cual se inició la tarde del sábado 13 de septiembre de 2025 en el paraje 'Dehesa de Portusa', perteneciente al término municipal de Polán (Toledo), llegando a calcinar 330 hectáreas de monte y matorral.

Las autoridades declararon el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales ante el riesgo de que las llamas pudieran afectar a infraestructuras esenciales y viviendas aisladas de la zona, recuerda la Guardia Civil en una nota de prensa.

La investigación del Seprona ha podido determinar que la causa que originó el fuego fueron los trabajos de reparación y recuperación de tubos de riego llevados a cabo en la zona, utilizando maquinaria de corte, la cual generó numerosas chispas que iniciaron inmediatamente el incendio.

Los dos trabajadores, al percatarse de las llamas, trataron de sofocarlo utilizando diferentes medios, sin embargo, la sequedad del terreno junto con las altas temperaturas y el fuerte viento fueron factores claves para la rápida propagación de las llamas.

En la zona afectada se estableció un gran dispositivo de extinción integrado por 35 medios --seis de ellos aéreos--, Guardia Civil, 140 efectivos del Plan Infocam, el Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo, Protección Civil y Brigadas Forestales.

Se crearon cortafuegos preventivos que, junto con la rápida intervención de los servicios de emergencias, consiguieron frenar el avance de las llamas, evitando que el incendio alcanzara al Ecoparque, el cual solo se vio afectado en su perímetro. El incendio quedó controlado durante la madrugada del domingo, quedando la zona bajo vigilancia para evitar posibles rebrotes.

Las investigaciones del Seprona han conseguido identificar a los dos presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia.