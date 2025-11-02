Dos menores resultan heridos por arma blanca en una pelea multitudinaria en Yeles

Archivo - Imagen de Yeles en Google Maps. - GOOGLE MAPS - Archivo

TOLEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos menores, ambos de 17 años de edad, han resultado heridos este sábado tras ser agredidos con arma blanca en el transcurso de una pelea multitudinaria en la localidad toledana de Yeles.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos tenían lugar a las 21.27 horas en la calle Esquivias de este municipio toledano.

Uno de los heridos, que presentaba pronóstico grave, era trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo mientras que el otro, con heridas de diversa consideración, era enviado en una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

Hasta el lugar también se desplazaban efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.