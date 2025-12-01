Dos niños y una mujer son atropellados por un turismo en una calle de Yuncos

Archivo - Imagen de Yuncos en Google Maps. - GOOGLE MAPS - Archivo

TOLEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos de ellas dos niños menores de edad, han resultado heridos este lunes tras ser atropellados por un turismo en una calle de la localidad toledana de Yuncos.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 8.36 horas en la calle Arroyo Seco del municipio toledano.

Los heridos son una mujer de 30 años, una niña de 4 y un niño de 2 años de edad. La mujer y el niño han sido trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo, mientras que la niña de 4 ha sido enviada al mismo centro hospitalario en una UVI.

Hasta el lugar también se han acercado efectivos de Policía Local.