Dos personas heridas en la colisión de una ambulancia y un turismo en Poblete

Los equipos de bomberos en el lugar del accidente.- EMERGENCIAS CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una ambulancia y un turismo han sufrido un choque frontal en la N-420 en el término municipal de Poblete, Ciudad Real, causando dos heridos que han sido hospitalizados.

Se trata del conductor de la ambulancia, un hombre de 45 años, y una mujer de 65 años que guiaba el turismo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 15.25 horas, cuando ambos vehículos han colisionado en el kilómetro 191 de la citada vía.

Dos vehículos de Bomberos del Parque de Ciudad Real han tenido que desplazarse al lugar de los hechos para liberar a la conductora del turismo que se encontraba atrapada.

También han acudido al aviso una UVI móvil, que ha trasladado a la mujer, y una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado al hombre, ambos al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Asimismo, se han personado agentes de la Guardia Civil. La actuación se ha completado con la retirada de la ambulancia y las labores de limpieza de la calzada para restablecer las condiciones de seguridad en la vía.