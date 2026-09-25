Dos personas hospitalizadas, una de ellas menor, por inhalación de humo en un incendio en Guadalajara

El incendio se ha producido en una vivienda de la calle Ingeniero Mariño. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años y una menor de 12 años han sido hospitalizadas este viernes por intoxicación por humo en un incendio en una vivienda de Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 15.19 horas desde el inmueble ubicado en la calle Ingeniero Mariño de la capital alcarreña, tras iniciarse el fuego a causa de un problema en la instalación eléctrica.

Al lugar de los hechos han acudido bomberos del parque de Guadalajara que han centrado su actuación en labores de ventilación del inmueble ya que el fuego se encontraba prácticamente extinguido a su llegada.

También han acudido agentes de la Policía Local y una ambulancia que ha procedido al traslado de los afectados al Hospital Universitario de Guadalajara.