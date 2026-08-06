Dos personas investigadas por provocar el incendio de Cabezarrubias del Puerto que quemó 28,5 hectáreas. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil de Ciudad Real ha investigado a dos personas como supuestas autoras por imprudencia grave de un delito de incendio forestal, incendio ocurrido el pasado 5 de julio en el paraje de La Cabañuela, en el término municipal de Cabezarrubias del Puerto (Ciudad Real).

Según informa el instituto armado, la investigación policial ha determinado que el origen del fuego estuvo directamente relacionado con la utilización de herramientas que producen chispas, una radial y un soldador, cuando estaban realizando trabajos en un inmueble en el medio natural.

Estas labores se llevaron a cabo sin contar con la autorización necesaria de la administración competente y en un día en que el Índice de Propagación Potencial (IPP) era muy alto. Este incendio se dio por extinguido ese mismo día sobre las 17.00 horas, quemando un total de 28.5 hectáreas de monte bajo, retama y pastos.

Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puertollano (Ciudad Real).

Actualmente, y hasta el 31 de agosto, es época de peligro extremo, según lo recogido en la Orden 76/2026 de 26 de mayo de 2026, al tratarse de un periodo crítico donde las altas temperaturas y la vegetación seca convierte cualquier imprudencia en una catástrofe potencial, por lo que se hace un llamamiento a la responsabilidad.

La Guardia Civil recuerda que existe una prohibición expresa de utilizar en terrenos forestales y en una franja de seguridad de 400 metros a su alrededor cualquier tipo de maquinaria, equipos o herramientas cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas.

El uso de este tipo de equipos en periodos de alto riesgo sin la autorización excepcional requerida, no solo conlleva elevadas sanciones administrativas, sino que también puede derivar en responsabilidades penales con penas de prisión de entre 1 a 5 años para los autores de los incendios.