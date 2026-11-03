Dos personas perdieron la vida en las carreteras de C-LM en octubre, dos fallecidos menos que el año pasado

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MADRID/TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas perdieron la vida en las carreteras de Castilla-La Mancha en el mes de octubre, dos menos que en el mismo mes del año pasado, cuando se registraron cuatro siniestros. Durante el Puente de Todos los Santos no se han registrado fallecimientos en carretera en esta Comunidad autónoma.

A nivel nacional, un total de 13 personas ha fallecido en nueve siniestros registrados en las carreteras españolas durante el puente de Todos los Santos, entre las 15.00 horas del viernes 30 de octubre y la medianoche del lunes 2 de noviembre. El dato no es comparable al año anterior dado que en 2025 el día 1 de noviembre fue sábado.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la festividad ha dejado además la cifra total del mes de octubre en 73 víctimas mortales, lo que supone ocho fallecidos menos que en el mismo mes de 2025, a pesar de que la movilidad ha aumentado un 2% respecto al año anterior con 40,6 millones de desplazamientos de largo recorrido.

Durante el dispositivo especial del puente de Todos los Santos, las víctimas mortales circulaban por carreteras convencionales, y cinco de ellas pertenecían a colectivos vulnerables: dos peatones, dos motoristas y un ciclista.

En cuanto a la tipología del siniestro, se han registrado tres colisiones, tres salidas de vía y dos atropellos a peatones.

El accidente más grave de estas jornadas ha tenido lugar en la provincia de Zamora, concretamente en una salida de vía en Villalube, donde han fallecido cuatro personas, dos de ellas menores.

Respecto al balance global del mes de octubre, las vías convencionales han continuado siendo las más peligrosas al concentrar más de siete de cada diez víctimas mortales, si bien han contabilizado 12 fallecidos menos que en octubre de 2025, situándose en 52 víctimas.

Por el contrario, la siniestralidad en autopistas y autovías ha experimentado un incremento, alcanzando los 21 fallecidos frente a los 17 registrados en el mismo periodo del año anterior.

Por medio de desplazamiento en el cómputo mensual, se ha registrado un aumento en los usuarios vulnerables fallecidos, alcanzando los 38.

Este repunte responde especialmente al incremento registrado entre los motoristas, con 27 víctimas mortales (ocho más que en octubre de 2025), mientras que la cifra de fallecidos en turismo ha descendido sensiblemente hasta los 22 (-19).

Asimismo, diez de las víctimas mortales del mes no hacían uso del dispositivo de seguridad correspondiente: seis conductores de turismo y dos de camión no llevaban cinturón, y dos ciclistas circulaban sin casco.

Por distribución geográfica durante octubre, Andalucía ha encabezado el número de víctimas mortales con 17 fallecidos, seguida de Cataluña con 11, mientras que la Comunidad Valenciana ha registrado el mayor incremento respecto al año anterior (+7) con ocho fallecidos.

Por tramos de edad, han crecido los fallecidos de entre 55 y 64 años (+4) y los de entre 45 y 54 años (+3), comparados con el mismo mes del año anterior, mientras que han descendido los fallecidos de entre 15 y 24 años (-11).

Los días con más víctimas mortales fueron el domingo 25 y el martes 27, con seis fallecidos cada uno, mientras que, durante el mes de octubre se registraron seis días con cero fallecidos: el lunes 5, el miércoles 7, el sábado 17, el miércoles 21, el jueves 29 y el viernes 30.

En el acumulado del año hasta el 2 de noviembre, un total de 900 personas ha fallecido en siniestros de tráfico en España, lo que supone 56 víctimas menos en comparación con el mismo periodo de 2025.