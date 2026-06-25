Dos roturas consecutivas en la tubería general de abastecimiento generan problemas en el servicio de agua en Alcázar

Obras de reparación en Alcázar de San Juan. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos roturas consecutivas en la tubería general de abastecimiento de Perdigueras están generando problemas en la continuidad del servicio de agua de Alcázar de San Juan, que podrían generar cortes de suministro durante las próximas horas, en función de la evolución de la reparación.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la primera incidencia fue detectada sobre las 21.30 horas del día 24 de junio, a la altura del punto kilométrico 6 de la carretera CM-3107, en el paraje Casa Lucas.

Una vez localizado el punto exacto de la avería, los equipos técnicos procedieron al cierre de las válvulas de ambos extremos del tramo afectado para aislar la conducción, detener el bombeo desde Perdigueras y evitar la pérdida innecesaria de agua mientras se preparaban las labores de reparación.

La complejidad del terreno obligó a desplegar un importante dispositivo de maquinaria pesada formado por dos retroexcavadoras, una excavadora de cadenas, un camión de apoyo y equipos de bombeo de gran caudal para vaciar la conducción antes de intervenir.

Las labores se vieron dificultadas por el estado de la parcela, completamente embarrada y con un único acceso posible, lo que hizo necesario organizar turnos de trabajo entre las distintas máquinas para optimizar la excavación y la retirada de tierras.

La avería consistía en la rotura transversal de una tubería de fibrocemento de 600 milímetros de diámetro, además del desplazamiento de la unión con un tramo de tubería de fundición provocado por las raíces de la vegetación existente en la zona.

La reparación se realizó mediante la instalación de dos uniones especiales que permitieron estabilizar y volver a alinear ambos tramos de la conducción. Tras una intervención ininterrumpida durante toda la noche, el suministro pudo restablecerse alrededor de las 7.00 horas de este jueves, procediendo al inicio del llenado del depósito de San Isidro.

Sin embargo, poco después de finalizar estos trabajos e iniciar las labores de llenado del depósito, Aguas de Alcázar recibió un nuevo aviso de avería en un punto diferente de la red principal, situado en el punto kilométrico 16 de la carretera CM-3107, en la finca Ruiz García.

Al tratarse de una incidencia completamente independiente de la anterior, los equipos técnicos se han desplazado de inmediato para iniciar una nueva intervención.

Desde Aguas de Alcázar se lamentan las molestias que esta situación pueda ocasionar a los vecinos y vecinas y se agradece su comprensión y colaboración mientras continúan las labores para restablecer la normalidad en el servicio lo antes posible.