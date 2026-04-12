Dos varones se enfrentan a cinco años de cárcel por ofrecer dinero a cambio de sexo a dos menores en Albacete

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ALBACETE 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Albacete juzgará el próximo martes, 14 de abril, a O.S. y K.C.T., acusados de ofrecer a dos chicas menores de edad dinero a cambio de sexo en Albacete, delito por el que la Fiscalía ha pedido más de 5 años de prisión.

El escrito de la acusación, que recoge Europa Press, detalla que los hechos ocurrieron la noche de en enero de 2024, cuando las dos menores, de 14 y 16 años en ese momento, caminaban por la calle cuando fueron abordadas por los dos acusados, quienes les propusieron ir a su casa y tener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Cuando las adolescentes se negaron, los encausados las empujaron y las introdujeron en un portal, pero estas consiguieron zafarse y huir hasta refugiarse en la casa de una de ellas. Allí esperaron unos minutos hasta que decidieron salir para volver a la casa de la otra menor, momento en que una vez más se encontraron con los encausados, quienes les volvieron a insistir en tener sexo por dinero.

La Fiscalía considera los hechos referidos constituyen un delito de prostitución, otro de prostitución de menores y otro delito leve de coacciones, por los que ha además de la pena de prisión ha solicitado una indemnización de 1.500 euros y una orden de alejamiento.