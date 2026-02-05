EAPN valora "leve mejora" en datos de pobreza en C-LM pero le preocupa los ciudadanos que no llegan a fin de mes

Archivo - POBREZA, MENDIGO, POBRE, LIMOSNA, - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) valora una "leve mejora" en los indicadores de pobreza y exclusión social en Castilla-La Mancha, y señala que es "una señal de avance en las condiciones de vida de la población", pero ha mostrado su preocupación por los ciudadanos que no llegan a fin de mes en la región.

Los datos, según la tasa AROPE, sitúan en el 34% a la población en riesgo de pobreza, con "una leve reducción respecto al año anterior"; mientras que el riesgo de pobreza baja hasta el 25,9%, "1,5 puntos menos que en 2024". También mejora la baja intensidad de empleo, que alcanza al 10% de la población, informa esta red en nota de prensa.

No obstante, EAPN-CLM indica que la carencia material y social severa afecta al 9,8% de la ciudadanía, lo que evidencia que "una parte significativa de la población sigue viviendo situaciones de vulnerabilidad extrema".

Este indicador se refiere a la calidad de vida derivada de la falta de acceso a bienes y actividades básicas, como calentar la casa, comer adecuadamente o participar en la vida social, precisan desde la red regional.

Además, a la Red contra la pobreza le preocupa que Castilla La Mancha sea la comunidad "donde más ciudadanos manifiestan tener mucha dificultad para llegar a final de mes del Estado, lo que indica que la pobreza, aunque oculta, sigue estando muy presente en el día a día de muchos hogares".

Por último, esta red alude a que "dos de cada cinco castellanomanchegos no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, una cifra que aumenta respecto al año anterior".

Desde la red regional contra la pobreza subrayan que esta mejoría general, aunque moderada, confirma la urgencia de poner en marcha de la II Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha, dotarla de los recursos, objetivos y acciones proporcionados al reto que la pobreza supone para población de la región cada día.

EAPN-CLM y sus 64 organizaciones miembro, reiteran su disposición a colaborar con las administraciones públicas "para potenciar esta tendencia positiva y avanzar hacia una región más justa y cohesionada".