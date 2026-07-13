Ecologistas en Acción celebra el cierre del almacén y planta de tratamiento de mercurio de Las Cuevas en Almadén

CIUDAD REAL 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de Ciudad Real ha celebrado el cierre del almacén y planta de tratamiento de mercurio "por el riesgo de contaminación" que, a su juicio, suponía la gestión de estas instalaciones por Mayasa.

El tratamiento del mercurio en la planta de las Cuevas habría supuesto, según los cálculos de la organización ecologista, un incremento de la contaminación por mercurio en el ambiente de la comarca equivalente al de "una gran cementera", debido "a la dispersión de mercurio gaseoso desde la chimenea de la planta".

En los últimos años, Ecologistas en Acción ha realizado un seguimiento de la gestión del mercurio, solicitando información a la Junta de Castilla-La Mancha y presentando alegaciones en los procesos de participación pública, culminando con una reunión celebrada con los máximos responsables políticos y técnicos de Mayasa, el pasado 1 de julio, "un año después de haber sido solicitada y retrasada varias veces".

En este tiempo, según recuerda Ecologistas en nota de prensa, se han pedido explicaciones y documentación sobre los cambios en la gestión del mercurio de los últimos años.

"Nos alegramos de que el mercurio almacenado ya no esté en Almadén y esperamos que la nueva etapa de Mayasa se enfoque en el estudio de las repercusiones en la salud de la población, ampliando los planes de descontaminación en curso y difundiendo la información disponible como los mapas de contaminación de la comarca".