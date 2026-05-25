Ecologistas en Acción presenta su denuncia contra Puy du Fou por el cementerio de animales en el parque

TOLEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha interpuesto este lunes una denuncia en los Juzgados de Primera Instancia de Toledo contra el parque temático Puy du Fou por presuntos delitos de maltrato animal y contra el medio ambiente y los recursos naturales ante la posibilidad de que se pudieran haber realizado enterramientos clandestinos de animales dentro del propio parque.

La denuncia se dirige contra la entidad mercantil Puy du Fou España SA., así como contra sus representantes legales y cuantas personas físicas o jurídicas resulten responsables de los hechos que han dado lugar al establecimiento de un cementerio ilegal de animales sin autorización y sin garantías sanitarias ni medioambientales, según ha informado la organización ecologista en nota de prensa.

A juicio de Ecologistas en Acción las responsabilidades por las actuaciones desveladas en la prensa tras las denuncias de personas que han trabajado en el parque temático van "mucho más allá de lo que la empresa ha querido asumir".

"El problema no es solo el de los numerosos enterramientos, sino que también se revelan prácticas inadecuadas, falta de control y encubrimientos. Se llega incluso al intento de eliminar pruebas removiendo los cadáveres ya enterrados y echando más tierra en la zona", han aseverado.

A juicio de Ecologistas en Acción, "todo indica que la existencia del cementerio sería el resultado de prácticas tipificables de maltrato sobre animales que se encontraban bajo custodia y explotación en el parque temático y que no han sido objeto de la debida atención y cuidado, a lo que hay que añadir las consecuencias medioambientales que comporta el ilegal sistema de eliminación de residuos animales".

"Ni la empresa Puy du Fou SA ni el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha han explicado debidamente lo que ha estado pasando durante estos últimos cuatro años en la sección del animalario del parque temático ni por qué se desoyeron las denuncias internas que se hicieron a lo largo de 2025. En lugar de eso, las personas que, con criterio ético, pidieron hacer bien las cosas se encuentran despedidas y quienes daban las órdenes no han sido recriminadas hasta que todo se ha hecho público", han expuesto.

Ecologistas en Acción ha maniestado que confía en los tribunales para que "se investigue a fondo este caso y se lleguen a conocer todos los hechos y el grado de responsabilidad de quienes hayan participado en los mismos".