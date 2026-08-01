Ecologistas denuncia episodios de contaminación en pueblos de Toledo y apunta a un centro de reciclaje como responsable

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TOLEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha denunciado "reiterados episodios de contaminación atmosférica de origen desconocido" en las localidades toledanas de Cobeja, Pantoja y Alameda de la Sagra, y ha señalado que las investigaciones vecinales podrían apuntar a un centro de reciclaje ubicado en esta primera localidad.

La organización afirma en nota de prensa que, alertada por la situación que desde hace más de año y medio vienen "sufriendo y denunciando" los vecinos de esta zona de Toledo, ha remitido las correspondientes denuncias a la Consejería de Desarrollo Sostenible y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Toledo.

Tras haber recibido información a través de diversas comunicaciones de diversos vecinos afectados en las localidades toledanas de Cobeja, Pantoja y Alameda de la Sagra, Ecologistas en Acción Toledo tuvo conocimiento de la situación de exposición de la población de estos municipios a "elevados niveles de contaminación atmosférica" que estarían, apuntan, "poniendo en riesgo la salud pública y una significativa reducción de su calidad de vida".

Los episodios detectados de contaminación atmosférica, que se vienen produciendo "de forma recurrente" aunque con picos concentrados en determinados momentos desde hace al menos un año y medio, son percibidos por parte de la población residente en estas localidades a consecuencia del empeoramiento de la calidad del aire, manifestada por la presencia de malos olores y por polución atmosférica visible, "hasta el punto de producir severas molestias en momentos concretos del día y la noche, llevándoles a la necesidad de quedar muchos de ellos voluntariamente confinados en sus domicilios sin la posibilidad de realizar actividades normales al aire libre".

Estos episodios de "máxima incidencia" son "especialmente notables" de forma diaria e incluso durante los fines de semana y en la mayoría de las ocasiones en horario nocturno, entre las 22.00 y las 9.00 horas.

Más allá de las molestias respiratorias asociadas a los malos olores y la deficiente calidad del aire por presencia de humos, desde Ecologistas en Acción apuntan que hay vecinos que manifiestan padecer diversas sintomatologías propias de estos casos tales como cefaleas, afecciones cutáneas (pruritos, picores y otras afecciones de la piel y los ojos) y otras indirectas relacionadas con la salud mental y derivadas de la imposibilidad de desarrollar un modo de vida normal, pues sus actividades cotidianas "se están viendo severamente condicionadas por estas incidencias que provocan a la postre cansancio generalizado, malestar emocional e irritabilidad".

A estas circunstancias cabe añadir, apunta la organización ecologista, la "precaria" situación generalizada durante el período estival que toda esta comarca sufre, también de forma recurrente, a consecuencia de otros episodios de contaminación atmosférica "ya cronificados" y que tienen que ver con la superación de los niveles de alerta a la población de diferentes contaminantes como el ozono troposférico (por la proximidad del entorno al área metropolitana de Madrid y la CM-42, donde se concentran habitualmente los precursores de este contaminante) o más recientemente las partículas PM2,5 y PM10 a consecuencia de las emisiones de humos y cenizas asociadas a los incendios que durante los últimos días asolaron el noroeste de la provincia de Toledo (Almorox), la provincia de Ávila (incendio de Burgohondo) y la sierra suroeste de Madrid.

INDUSTRIAS DE LA ZONA

Desde Ecologistas en Acción apuntan que "las indagaciones de los propios vecinos en los momentos en los que en las diferentes localidades se hacen más patentes este tipo de incidencias, todo parece indicar que los focos de emisión en este entorno se pudieran asociar presuntamente a malas prácticas en relación con el funcionamiento de una o varias industrias de la zona".

"Desconocemos si estas instalaciones están cumpliendo en la actualidad los condicionados ambientales que debieran disponer en sus respectivas autorizaciones ambientales integradas o declaraciones de impacto ambiental", matizan.

La organización ecologista manifiesta que "desde el momento en el que se detectaron las incidencias, una parte importante de las manifestaciones públicas y de las respuestas de las administraciones locales han señalado como posible origen de las emisiones al centro de reciclaje de Cobeja (CTI) situado en la zona objeto de investigación". "No obstante, los vecinos han manifestado que según la empresa responsable del CTI su actividad se limita al tratamiento y trituración de escombros, los cuales se realizan en horario diurno", señalan.

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción Toledo ha solicitado a las autoridades competentes que se dispongan todos los mecanismos y protocolos de inspección que fueren necesarios en el entorno descrito para llegar a dilucidar la naturaleza de los elementos contaminantes de la atmósfera en estos municipios, su origen, así como la identificación y sanción de los responsables de los hechos descritos y denunciados.

También solicitan que se compruebe el cumplimiento de los condicionados que al respecto de la protección de la atmósfera estipulen las correspondientes declaraciones de impacto ambiental o autorizaciones ambientales integradas de las industrias que operen en la zona.

Por último también se ha pedido que se tenga a Ecologistas en Acción por personada en los posibles expedientes sancionadores que pudieran incoarse y se la considere interesada en recibir, por parte de la autoridad competente, cuanta información pudiera dilucidarse al respecto y a raíz de la denuncia presentada.