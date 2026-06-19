Ecologistas pide ampliar plazo de información pública del aeródromo de lujo cerca de Cabañeros por fallos en el proceso

Terrenos aeródromo El Molinillo. - ECOLOGISTAS

TOLEDO/CIUDAD REAL 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de Ciudad y Toledo han presentando este viernes alegaciones al proyecto de construcción de un aeródromo de lujo con la finalidad de trasladar cazadores de alto nivel adquisitivo hasta la finca Dehesa de El Molinillo, ubicada en el término municipal de Retuerta de Bullaque (Ciudad Real). En el pliego de alegaciones la organización solicita la Declaración de Impacto Ambiental negativa para el proyecto.

"El estudio de impacto ambiental (EsIA en adelante) carece de la información mínima requerida en el procedimiento de evaluación ambiental para determinar adecuadamente y con fundamento los impactos ambientales que la ejecución del proyecto supondría para un elevado número de valores ambientales (flora, fauna, hábitats de interés comunitario, la Red Natura 2000 o el propio Parque Nacional de Cabañeros, entre otros) y, en consecuencia, tampoco establece con idoneidad suficiente las deseables medidas preventivas, correctoras y compensatorias", alertan en nota de prensa desde la organización.

Sostiene Ecologistas que uno de los aspectos más preocupantes resulta de la afección a la Red Natura 2000. Aunque la pista de aterrizaje se ubica fuera de ella --pero de forma inmediatamente colindante-- las trayectorias de vuelo de aterrizaje y despegue de las aeronaves --jets privados de lujo-- sobrevuelan en amplios recorridos zonas estrictamente protegidas según lo estipulado en el Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA 'Montes de Toledo'.

"Por la gravedad de las afecciones ambientales que producirían, determina la incompatibilidad de este tipo de usos privados relacionados con la aeronavegación con la designación del espacio natural protegido", denuncia la organización proteccionista.

A más, añade daños directos a la vegetación, el dominio público hidráulico y a diferentes hábitats de interés comunitario en unas 112 hectáreas, derivados del movimiento de tierras, de la tala de árboles centenarios de la dehesa y la implantación de los diferentes elementos de origen antrópico asociados a este tipo de infraestructuras.

Alegan que el aeródromo se ubica en la proximidad, a menos de 10 kilómetros, del límite nordeste del Parque Nacional de Cabañeros, circunstancia que perturbaría gravemente, por emisiones de ruido y afección a la fauna ornítica, las condiciones de naturalidad y la posibilidad de conservación de los valores ambientales que se pretenden conservar en tan singular espacio natural.

"Todo ello sin pasar por alto la confluencia en el espacio de la presencia del Embalse de la Torre de Abrahám, pues, tanto el parque nacional como el embalse acogen grandes cantidades de aves de todo tipo y en todas las épocas del año --rapaces, acuáticas, zancudas como las grullas-- que, por sus características y comportamientos, supondrían un inasumible riesgo de colisión con las aeronaves en menoscabo de la seguridad de la navegación aérea", alertan.

Por otra parte, añaden que el aeródromo afecta por solapamiento áreas críticas y zonas sensibles declaradas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la conservación de especies de aves amenazadas, algunas de ellas declaradas bien "en peligro de extinción" como el buitre negro, el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el águila perdicera o el sisón, o bien con otros grados de amenaza como el milano real, el águila real, o diferentes especies de aves esteparias o de hábitos nocturnos.

En el entorno inmediato al aeródromo, a distancias inferiores a los 5 kilómetros, se establecen territorios de reproducción, invernada, paso migratorio o concentración postnupcial de todas estas especies.

CAMBIO DE MODELO DE EXPLOTACIÓN CINEGÉTICA, TURÍSTICA Y PATRIMONIAL

Ecologistas en Acción también se muestra muy crítica con el cambio de modelo de explotación cinegética, turística y patrimonial asociado al proyecto. "El aeródromo justifica su uso basándose en una estrategia de desarrollo de actividades cinegéticas de carácter exclusivo, dirigidas a usuarios de alto poder adquisitivo, que pretende un cambio en el modelo del negocio turístico-cinegético de la finca, al tiempo que no tiene en consideración las consecuencias que este nuevo modelo de explotación puede generar sobre los recursos naturales del territorio", denuncian.

Aseguran que, de llevarse a fin, se propone una utilización continuada de los recursos cinegéticos a lo largo de amplios periodos del año, circunstancia que plantea importantes dudas sobre la sostenibilidad ecológica de dicho modelo, pues la oferta continuada de actividades cinegéticas exige la existencia de densidades excepcionalmente elevadas de especies cinegéticas, la aplicación de medidas intensivas de manejo cinegético --vallados, o alimentación suplementaria-- y el incremento de repoblaciones o aportes artificiales de fauna.

"De hecho, este modelo pondría en serio compromiso el modelo ya en funcionamiento de turismo sostenible promovido en el entorno y área de influencia del Parque Nacional a través de la firma y adhesión de Cabañeros a la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS), instrumento que promueve un modelo de desarrollo basado en la conservación del patrimonio natural y cultural, la sostenibilidad y la minimización de impactos ambientales".

Cuestionan de igual modo que el proyecto sometido a evaluación introduce una infraestructura que favorece un modelo de utilización intensiva del territorio incompatible con los principios inspiradores de la Carta Europea de Turismo Sostenible, especialmente en lo relativo a la conservación de la tranquilidad ambiental, la calidad paisajística y la protección de los recursos naturales.

Para la organización, otro de los aspectos más preocupantes del proyecto es la ausencia de una evaluación rigurosa y específica del riesgo de colisión entre aeronaves y aves (bird strike), cuestión que afecta simultáneamente a la conservación de la fauna y a la seguridad de las operaciones aéreas, por cuanto la presencia de avifauna de gran porte es constante en el entorno.

"A pesar de tratarse de una de las variables ambientales más relevantes para este tipo de infraestructuras, el EsIA no dedica un apartado específico al análisis detallado de este riesgo, limitándose a referencias puntuales y valoraciones genéricas que carecen del nivel de profundidad exigible. No olvidemos que este factor de riesgo, a todas luces inasumible en este entorno natural, ya supuso en los años 80 del siglo pasado una inmensa movilización ciudadana en contra y a la postre, la desestimación del entorno de Cabañeros para el establecimiento en su raña de un polígono de tiro de aviones de combate. Hecho que, finalmente, desembocó en la declaración del espacio natural de Cabañeros como Parque Natural y, por último, como Parque Nacional", recuerdan.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado una ampliación del plazo de sometimiento del proyecto a información pública al haberse detectado en el tablón de anuncios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fallos en la disposición --imposibilidad de acceso a través de un enlace no operativo-- de la documentación relativa al proyecto (EsIA) y sometida a información pública.