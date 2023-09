La edil con competencias en Igualdad de Toledo denuncia ser increpada en una concentración contra la violencia de género

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores en el Ayuntamiento de Toldo --gobernado por PP y Vox--, Soledad Illescas, que asume igualmente las competencias en Igualdad dentro de ese área, ha denunciado haber sido "atacada e increpada" en la concentración contra la violencia de género celebrada este lunes en la ciudad y organizada por la Plataforma 8M.

Según su relato, que ha ofrecido este martes en rueda de prensa en el Consistorio, tanto ella como otra edil de Obras, Servicios y Parques y Jardines, Loreto Molina, se vieron "atacadas por otras mujeres", algo "gravísimo".

"Es gravísimo que no se sientan representadas y que me increpen para que nos vayamos", ha abundado la edil, que incluso ha relatado que su hija de 14 años presenció los hechos, ya que estaba acompañando a las dos concejales.

"Yo he participado en estas concentraciones cuando no ostentaba el cargo en este Ayuntamiento. Yo me creo la lucha contra la violencia de género", ha defendido. "Si no me querían como concejal, deberían haberme querido allí como mujer".

A renglón seguido, ha indicado que ella estaba en la concentración cumpliendo con su trabajo y con el mandato del alcalde, Carlos Velázquez, espacios donde va a seguir estando "independientemente de lo que me digan", aunque eso le obligue a "tomar precauciones".

Con todo, ha defendido que la violencia de género "es una realidad y hay que luchar contra ello", y la lucha "tendría que ser sagrada y no estar manoseada" por colores políticos.

Illescas ha aclarado que no fueron todas las mujeres presentes en la concentración las que les increparon. Ha admitido que pidió permiso para salir tras la pancarta y no lo recibió, razón por la cual se apartó a una esquina.

"Incluso les pedí disculpas, pero hubo gestos dolorosos. Incluso me dieron una lista de las mujeres asesinadas, con nombres y apellidos", ha lamentado.

"Yo aguanté el chaparrón, pensé que debía estar allí. Me dirigí a las personas que me habían provocado a decirles que no quería provocar. Pero no tenemos que darle más publicidad a esto", ha lamentado.

Ha insistido, con todo, en que no todas las mujeres asistentes le increparon. "Qué triste espectáculo, no son capaces de ponerse de acuerdo. Había varias personas, pero no recibí apoyo por parte de ninguna".

"Me sorprende que por que gobierne con Vox, sea increpada. Todo el mundo merece respeto. Si estamos peleando y denunciando una falta de respeto, ¿cómo vamos a combatir con falta de respeto otra falta de respeto?", se ha preguntado.

EL ALCALDE DE LAMENTA Y APOYA A LOS EDILES

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ha referido este martes a través de 'X' (antiguo Twitter) a lo sucedido en dicha concentración, asegurando "en Toledo no caben actitudes como esta".

"Todo mi cariño y solidaridad a mis compañeras Marisol Illescas y Loreto Molina. Siempre apoyaremos a las víctimas de violencia de género en todos los ámbitos. Seguiremos trabajando por los toledanos. Esta siempre será nuestra prioridad", ha indicado el regidor toledano.