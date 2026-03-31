El edil de PSOE Toledo Pablo García asumirá la Subdirección General de Promoción e Innovación Deportiva del CSD

Pablo García, hasta ahora edil del PSOE en Toledo - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hasta el momento concejal en la bancada del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo Pablo García será designado como nuevo subdirector general de Promoción e Innovación Deportiva del Consejo Superior de Deportes, según ha podido saber Europa Press y confirmar de distintas fuentes.

Un puesto desde el que García, concejal en Toledo desde 2019, se hará cargo de ámbitos como el deporte escolar, el universitario, la gestión de subvenciones, el fomento de la actividad deportiva o el mantenimiento de los centros.

En la pasada legislatura fue junto a la alcaldesa Milagros Tolón, ahora responsable del Ministerio para el que trabajará, viceportavoz del Gobierno municipal en Toledo y edil de Juventud y Deportes.

Con título de especialista en Fisioterapia Deportiva y con experiencia en el sector en cnetros como el Hospital Nacional de Parapléjicos, García volverá a ponerse a las órdenes de Milagros Tolón.