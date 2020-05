Educación no ve factible test masivos por la imposibilidad de hacer pruebas semanales a la comunidad educativa

TOLEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, no ha visto factible hacer test masivos de coronavirus por la imposibilidad de hacer pruebas semanales a toda la comunidad educativa.

"Es una competencia sanitaria y nosotros no vamos a entrar y lo que ellos dicen es que tiene un nivel de fiabilidad de una serie de días y hacer test todos los lunes a alumnos y profesores no me parece que sea", ha señalado en la comisión de las Cortes para dar cuenta de la gestión de su departamento durante la pandemia, a preguntas del diputado regional del PP Bejamín Prieto.

No obstante, la titular de la Educación castellanomanchega ha señalado que si le dice que tiene que hacer esos test los hará, para agregar que su departamento se preocupa tanto por la salud física como de la mental de la comunidad educativa.

Por otro lado, Prieto ha preguntado a la consejera por las sustituciones que se han producido en este periodo de más de dos meses desde que se desató la crisis sanitaria, a lo que la consejera ha respondido que ha habido un total de 40 bajas.

Es por ello por lo que ha dicho al diputado 'popular' que es no es que haya sustituciones sino que no ha habido "casi bajas". "Yo no puedo sustituir si no hay bajas, primero tendrá que haber bajas y luego sustituir".