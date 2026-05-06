Educación ratifica que el segundo festivo local del curso escolar en Toledo sea el 5 de junio

Archivo - El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha afirmado que su departamento ratificará de forma automática que el día 5 de junio sea jornada no lectiva en la ciudad de Toledo, después de que fuera aprobado este martes en el Consejo escolar de la ciudad.

Así lo ha expresado el consejero del ramo a preguntas de los medios en la rueda de prensa para presentar la exposición 'Primada. VIII Centenario Catedral de Toledo'.

"En el día de hoy lo recibiremos y no hay ningún tipo de problema en asumirlo", ha afirmado Pastor, aclarando que el Ayuntamiento de Toledo que preside el Consejo Escolar de localidad no estableció dentro de este curso los dos días no lectivos que corresponden a festivos locales, y solo estableció uno.

Por tanto, en aplicación de la norma, la Consejería estableció el 17 de junio como este segundo día no lectivo, dentro de las dos festividades locales de Toledo.

Después de que los sindicatos se hayan puesto en contacto con la Consejería de Educación, el departamento que dirige Amador Pastor les trasladó que no había "ningún tipo de problema" en asumir este cambio, "si el Consejo Escolar de localidad hacía una corrección y una rectificación".

"Tuvimos a bien aceptarlo desde la Consejería, si esto se producía", ha remarcado Amador Pastor.

Con todo, el consejero de Educación ha querido aclarar que la decisión de establecer los días no lectivos se materializó en el Consejo Escolar de la ciudad de Toledo el pasado mes de octubre, cita en el que se produjo este "error" de establecer solo uno de ellos, y que desde la Consejería ya se advirtió en ese momento.