Electrocutado un trabajador cuando manipulaba un cuadro eléctrico en una vivienda de Escalona (Toledo)

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TOLEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 52 años ha resultado electrocutado mientras manipulaba un cuadro eléctrico en la localidad toledana de Escalona. El accidente ha tenido lugar en una vivienda situada en la calle Playa Cala Salions.

Según ha informado a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el herido es el empleado de una empresa de rehabilitación de vivienda.

En el operativo movilizado han participado efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local, y una UVI, que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Toledo.