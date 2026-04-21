Elegido el nuevo cartel de la Feria del Libro de Guadalajara tras la exclusión de la propuesta inicial tras una denuncia

Cartel de la Feria del Libro 2026 de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha anunciado la designación de un nuevo cartel anunciador para la próxima Feria del Libro 2026, tras una revisión extraordinaria del proceso de selección motivada por una denuncia anónima que alertaba sobre la falta de originalidad de la obra ganadora inicial, titulada '¡Métete!'.

El jurado, reunido de urgencia el pasado 13 de abril, determinó por unanimidad la exclusión de dicha propuesta al detectar un "considerable alto grado de similitud", con una ilustración preexistente del artista italiano Guido Scarabottolo, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Según el acta oficial, los autores no lograron aportar una respuesta técnica que justificara la originalidad de su trabajo frente a las coincidencias estructurales detectadas.

Tras este proceso de impugnación, el jurado ha fallado a favor de la obra titulada 'Un paseo por la feria' de Eli Marín Gargallo, que se convierte desde hoy en la imagen institucional de esta edición.

La autora, residente en Mirambel (Teruel) un pueblo de poco más de 100 habitantes presenta una propuesta que, en valoración del jurado, es la adecuada para ser elegida como el cartel anunciador de la Feria del Libro 2026.

El nuevo cartel ha sido seleccionado por su excepcional calidad artística y su capacidad para captar la esencia de la festividad literaria de la ciudad.

Entre los méritos destacados por el jurado, se subraya que la obra presenta una "reflexión propia y singular sobre la sociedad y su entorno", aportando una mirada original que conecta de forma clara y relevante con los objetivos de la Feria.

Asimismo, los expertos han valorado que los recursos gráficos empleados son plenamente acordes a la finalidad comunicativa del evento, mostrando una "calidad visual en conexión con el tema".

La propuesta ganadora destaca por expresar la capacidad de la Feria del Libro como un vehículo de transmisión de conocimientos y emociones, destinadas a ser compartidas tanto por los profesionales libreros como por los visitantes.

Con esta designación, el Ayuntamiento de Guadalajara reafirma su compromiso con el rigor de sus certámenes culturales y con la protección de la propiedad intelectual, garantizando que la Feria del Libro 2026 cuente con una identidad visual inédita, sólida y representativa de la riqueza cultural de nuestra provincia.