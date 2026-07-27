Se elevan a 12 los medios aéreos que trabajan en el incendio declarado en Viso del Marqués (Ciudad Real)

Incendio en Viso del Marqués - PLAN INFOCAM

CIUDAD REAL 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El operativo que lucha contra el incendio declarado este lunes en Viso del Marqués (Ciudad Real) ha aumentado, de tal forma que se han elevado a 12 los medios aéreos movilizados.

También han aumentado hasta 22 los medios terrestres, de tal modo que hay hasta 119 efectivos movilizados, tal y como informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de 'X'.

El fuego se encuentra en nivel 0, ha sido detectado un vigilante fijo y se ha originado a las 13.21 horas de este lunes.