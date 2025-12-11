Eliminar Puntos Violeta y las ayudas a inmigración irregular, condiciones de Vox para apoyar presupuestos de Ciudad Real

La portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Fátima de la Flor. - VOX

CIUDAD REAL 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Fátima de la Flor, ha condicionado su apoyo a los presupuestos municipales al cumplimiento de varias medidas que la formación defiende como eliminar cualquier ayuda destinada a inmigración irregular, la supresión de los Puntos Violeta, evitar actividades que fomenten el adoctrinamiento infantil o poner en marcha una Oficina de Atención a la Maternidad.

Durante su intervención, De la Flor ha querido mandar un mensaje al equipo de gobierno, "el cuál tiene la alcaldía de Ciudad Real gracias a los votos de Vox en el año 2023": "Estas son las condiciones para empezar a negociar. Ahora el PP tiene que elegir", ha informado Vox en un comunicado.

Así la edil señala que el equipo de Gobierno puede elegir "entre llegar a acuerdos con la formación gracias a la cual Paco Cañizares es alcalde, buscar acuerdos Frankenstein con independientes y no adscritos, o buscar el aplauso de la izquierda, como ha hecho el alcalde de Puertollano con la abstención de los comunistas de Izquierda Unida". "Ellos sabrán".

De la Flor ha señalado que "la realidad del Ayuntamiento es muy distinta a la de hace un año" y que, por ello, Vox considera "imprescindible que el PP asuma previamente un decálogo de compromisos, basado en los principios políticos que la formación ya pactó con el alcalde durante la investidura y en acuerdos posteriores para presupuestos anteriores".

El documento presentado recoge "medidas que el partido exige como condición para valorar su posible apoyo a los futuros presupuestos municipales", como eliminar cualquier ayuda destinada a inmigración irregular y rechazar políticas de fomento de la inmigración ilegal, no aplicar políticas derivadas del Pacto Verde Europeo ni de la Agenda 2030, incluida la eliminación del proyecto de Zonas de Bajas Emisiones.

Defiende Vox que se tienen que "reducir de manera significativa las partidas de cooperación al desarrollo, priorizando a los vecinos en riesgo de pobreza, suprimir el uso de fondos municipales para activismo LGTBI, sindicatos o iniciativas vinculadas a la ideología de género, así como la eliminación de Puntos Violetas".

Piden asimismo evitar acciones de "adoctrinamiento infantil", como cuentos o actividades culturales, garantizar igualdad en los procesos selectivos sin privilegios por razón de sexo, reforzar las ayudas a la Semana Santa de Ciudad Real, crear un registro de personas electrodependientes, garantizar la iluminación de pasos de peatones y establecer ayudas para conciliación familiar (0-3 años), poner en marcha una Oficina de Atención a la Maternidad y revisar el padrón municipal para evitar empadronamientos irregulares.